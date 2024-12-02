Камбэк во втором тайме и дубль серба. Заря - Карпаты 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В заключительном матче 15-го тура УПЛ "Заря" принимала "Карпаты".
В первом тайме львовяне открыли счет с пенальти, команды ушли на перерыв со счетом 0:1.
Но вот после перерыва луганчане постепенно добавляли и не только сравнял счет, но и вырвали победу, при этом дублем отметился Мичин.
Голы: Мичин (69, 80) - Полегенько (20, пен)
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