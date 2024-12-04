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Аккуратность и осторожность. Александрия - Динамо 0:0. Видеообзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Аккуратность и осторожность. Александрия - Динамо 0:0. Видеообзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" и "Динамо" сыграли перенесенный матч 1-го тура УПЛ.

Игра получилась довольно аккуратной, команды старались особо не рисковать. В итоге, все закончилось нулевой ничьей.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Александрия" - "Динамо" 0:0

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