Аккуратность и осторожность. Александрия - Динамо 0:0. Видеообзор матча

"Александрия" и "Динамо" сыграли перенесенный матч 1-го тура УПЛ.

Игра получилась довольно аккуратной, команды старались особо не рисковать. В итоге, все закончилось нулевой ничьей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.