Аккуратность и осторожность. Александрия - Динамо 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Александрия" и "Динамо" сыграли перенесенный матч 1-го тура УПЛ.
Игра получилась довольно аккуратной, команды старались особо не рисковать. В итоге, все закончилось нулевой ничьей.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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