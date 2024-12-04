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На победу не наиграли. Рух - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

На победу не наиграли. Рух - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

4 декабря состоялся перенесенный матч 1-го тура УПЛ, в котором "Рух" принимал "Полесье".

Поединок получился довольно боевым и закончился вничью 1:1.

О том, как все было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Рух" - "Полесье" 1:1

Голы: Карабин 49 - Гуцуляк 82

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