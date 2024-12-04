На победу не наиграли. Рух - Полесье 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
4 декабря состоялся перенесенный матч 1-го тура УПЛ, в котором "Рух" принимал "Полесье".
Поединок получился довольно боевым и закончился вничью 1:1.
О том, как все было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Карабин 49 - Гуцуляк 82
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