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Когда поражение - не главная проблема. Шахтер - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Когда поражение - не главная проблема. Шахтер - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывался матчем четверга, в котором "Шахтер" принимал "Ворсклу".

Матч сложился легко для "горняков", которые забили три сухих гола уже в первом тайме.

Полтавчане смогли забить гол престижа незадолго до конца поединка.

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Еще одна проблема Полтавы – травма кипера Павла Исенко, которую он получил на ровном месте.

"Шахтер" - "Ворскла" 3:1

Голы: Невертон (13), Судаков (21), Траоре (36) - Нестеренко (77)

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