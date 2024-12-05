Когда поражение - не главная проблема. Шахтер - Ворскла 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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Календарь 16-го тура чемпионата УПЛ открывался матчем четверга, в котором "Шахтер" принимал "Ворсклу".
Матч сложился легко для "горняков", которые забили три сухих гола уже в первом тайме.
Полтавчане смогли забить гол престижа незадолго до конца поединка.
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Еще одна проблема Полтавы – травма кипера Павла Исенко, которую он получил на ровном месте.
Голы: Невертон (13), Судаков (21), Траоре (36) - Нестеренко (77)
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