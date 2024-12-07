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Колос - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Колос - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 08.12.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Колос - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

polissyafc.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 16-го тура УПЛ "Колос" на своем стадионе в Ковалевке будет принимать "Оболонь".

Ковалевцы в последних матчах выглядят вполне уверенно, отбирая очки у претендентов на чемпионство и еврокубки. Команда серьезно добавила в последнее время.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

"Пивовары" продолжают бороться за свое место под солнцем. Где-то лучше, где-то хуже, но "Оболонь" никому очки не отдает просто так.

Условным фаворитом матча, как пишут букмекеры, считается "Колос", но для ковалевцев матч с "пивоварами" точно не будет легким. Нас ждет упорный поединок при зимней погоде.

Какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Колос" — "Оболонь" состоится в воскресенье, 08 декабря на стадионе "Колос" в Ковалевке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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