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Удалений больше, чем голов. Полесье - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Удалений больше, чем голов. Полесье - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 16-го тура УПЛ закончился матчем понедельника, в котором "Полесье" принимало "Рух".

"Полесье" уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве после удаления Венделла. А завершали хозяева игру и вовсе вдевятером после удаления Волынца.

Между этими событиям "Рух" забил свой единственный гол.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Рух" 0:1

Гол: Краснопир (30)

Удаление: Венделл (12), Волынец (82)

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