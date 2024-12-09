Удалений больше, чем голов. Полесье - Рух 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Календарь 16-го тура УПЛ закончился матчем понедельника, в котором "Полесье" принимало "Рух".
"Полесье" уже на 12-й минуте осталось в меньшинстве после удаления Венделла. А завершали хозяева игру и вовсе вдевятером после удаления Волынца.
Между этими событиям "Рух" забил свой единственный гол.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Краснопир (30)
Удаление: Венделл (12), Волынец (82)
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