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Шахтер U-19  - Бавария U-19 0:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Видео

Видеообзор поединка

Шахтер U-19  - Бавария U-19 0:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА

Михайло Лозовий, UA-Football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 декабря "Шахтер" U-19 встречался с "Баварией"U-19 в матче 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА. Игра завершилась поражением команды Алексея Белика со счетом 0:2.

Напомним, "Шахтер" U-19 уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира. "Юноши" горняков набрали десять очков и заняли десятое место среди 36 команд.

"Шахтер" U-19 - "Бавария" U-19 0:2

Голы: Скотт (38), Унзельд (80)

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