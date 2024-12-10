Шахтер U-19 - Бавария U-19 0:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги УЕФА
Видеообзор поединка
Михайло Лозовий, UA-Football
Сегодня, 10 декабря "Шахтер" U-19 встречался с "Баварией"U-19 в матче 6-го тура основного этапа Юношеской лиги УЕФА. Игра завершилась поражением команды Алексея Белика со счетом 0:2.
Напомним, "Шахтер" U-19 уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира. "Юноши" горняков набрали десять очков и заняли десятое место среди 36 команд.
"Шахтер" U-19 - "Бавария" U-19 0:2
Голы: Скотт (38), Унзельд (80)
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