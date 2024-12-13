Без эмоций, без игры, без шансов. Реал Сосьедад - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча

"Динамо" в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде сыграло с испанским "Реалом Сосьедад".

Матч получился в одну калитку – уже в первом тайме испанцы отгрузили киевлянам 3 сухих гола.

После перерыва испанцы сбавили обороты и команды голов больше не забивали.

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"Реал Сосьедад" - "Динамо" 3:0

Голы: Оярсабаль (19, 33), Беккер (24)

На 19-й минуте Оярсабаль не реализовал пенальти (вратарь).

Обзор матча:

Первый гол Оярсабаля:

Гол Беккера:

Второй гол Оярсабаля: