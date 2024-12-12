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Реал Сосьедад - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Видеообзор поединка

Реал Сосьедад - Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в рамках 6-го тура Лиги Европы на выезде сыграло с испанским "Реалом Сосьедад".

Матч получился в одну калитку – уже в первом тайме испанцы отгрузили киевлянам 3 сухих гола.

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"Реал Сосьедад" - "Динамо" 3:0

Голы: Оярсабаль (19, 33), Беккер (24)

На 19-й минуте Оярсабаль не реализовал пенальти (вратарь).

Первый гол Оярсабаля:

Гол Беккера:

Второй гол Оярсабаля:

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