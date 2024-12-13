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Кривбасс – Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Видео

Кривбасс – Карпаты: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14 декабря 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Кривбасс – Карпаты. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче последнего осеннего, 17-го тура УПЛ "Кривбасс" на своем стадионе в Кривом Роге будет принимать "Карпаты".

Криворожцы после не очень удачного старта сезона набрали ход и сейчас выглядят одним из главных претендентов на зону еврокубков.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Львовяне также по ходу сезона выглядят на удивление довольно уверенно, хоть и не всегда стабильно. "Карпаты" сейчас отстают от "Кривбасса" всего на 4 очка.

Интриги добавляет еще и матч первого тура, который закончился не только победой львовян 3:0, но и серьезным скандалом после того, как тренерские штабы команд переругались друг с другом.

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Условным фаворитом матча, как пишут букмекеры, считается "Кривбасс", но для криворожцев матч с львовянами точно не будет легким. Нас ждет упорный и боевой поединок при зимней погоде.

Какой исход мы получим на выходе? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Кривбасс" — "Карпаты" состоится в субботу, 14 декабря на стадионе "Горняк" в Кривом Роге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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