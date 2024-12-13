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Игры атлетические, на свежем воздухе. Ворскла - Левый Берег 0:1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Игры атлетические, на свежем воздухе. Ворскла - Левый Берег 0:1. Видео гола и обзор матча

fclb.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 17-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимает "Левый Берег".

Первый тайм прошел без голов, а второй начался с серьезной задержкой из-за воздушной тревоги.

В итоге, в игре, которая не изобиловала моментами, гости нашли свой шанс – победу киевлянам принес Сидней, который забивает во втором матче подряд.

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"Ворскла" - "Левый Берег" 0:1

Гол: Сидней (62)

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Ворскла (Полтава) Левый берег (Киев)
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