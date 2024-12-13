Игры атлетические, на свежем воздухе. Ворскла - Левый Берег 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fclb.com.ua
Календарь 17-го тура УПЛ стартовал матчем пятницы, в котором "Ворскла" принимает "Левый Берег".
Первый тайм прошел без голов, а второй начался с серьезной задержкой из-за воздушной тревоги.
В итоге, в игре, которая не изобиловала моментами, гости нашли свой шанс – победу киевлянам принес Сидней, который забивает во втором матче подряд.
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Гол: Сидней (62)
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