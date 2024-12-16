Последний поединок года. Динамо - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В заключительном матче 17-го тура УПЛ и всей осенней части сезона "Динамо" принимало "Верес".
Киевляне открыли счет в первом тайме и довели дело до итоговой минимальной победы.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ванат (23)
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