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Последний поединок года. Динамо - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Последний поединок года. Динамо - Верес 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче 17-го тура УПЛ и всей осенней части сезона "Динамо" принимало "Верес".

Киевляне открыли счет в первом тайме и довели дело до итоговой минимальной победы.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Верес" 1:0

Голы: Ванат (23)

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