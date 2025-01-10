Первый матч года. Шахтер - Динамо Загреб 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В четверг, 9 декабря, "Шахтер" провел свой первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" было загребское "Динамо".
Матч проходил в режиме два тайма по 30 минут и один – 45 и закончился результативной ничьей 2:2.
Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Кевин (34), Степаненко (84) - Стойкович (14), Ходжи (95)
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