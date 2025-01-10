Первый матч года. Шахтер - Динамо Загреб 2:2. Видео голов и обзор матча

В четверг, 9 декабря, "Шахтер" провел свой первый спарринг на тренировочном сборе в Турции. Соперником "горняков" было загребское "Динамо".

Матч проходил в режиме два тайма по 30 минут и один – 45 и закончился результативной ничьей 2:2.

Как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Динамо" Загреб 2:2

Голы: Кевин (34), Степаненко (84) - Стойкович (14), Ходжи (95)