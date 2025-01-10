Поражение и два нереализованных пенальти. ТМ. Динамо – Магдебург 1:3. Видео голов и обзор матча

"Динамо" сыграло свой первый контрольный матч в 2025 году на сборе в Турции. Соперником "бело-синих" был представитель второй немецкой Бундеслиги - "Магдебург".

Поединок довольно неожиданно завершился уверенной победой немецкой команды, при этом киевляне не забили два пенальти.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" – "Магдебург" 1:3

Голы: Буяльский (87) - Наджомбе (3), Атик (12), Югоне (84)

Нереализованные пенальти: Шапаренко (28), Буяльский (71)