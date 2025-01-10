Поражение и два нереализованных пенальти. ТМ. Динамо – Магдебург 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" сыграло свой первый контрольный матч в 2025 году на сборе в Турции. Соперником "бело-синих" был представитель второй немецкой Бундеслиги - "Магдебург".
Поединок довольно неожиданно завершился уверенной победой немецкой команды, при этом киевляне не забили два пенальти.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Буяльский (87) - Наджомбе (3), Атик (12), Югоне (84)
Нереализованные пенальти: Шапаренко (28), Буяльский (71)
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