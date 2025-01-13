Первая ничья на сборах. Динамо - Видзев 1:1. Видео голов и обзор матча

В понедельник киевское "Динамо" на сборах в Турции сыграло свой третий контрольный матч. В этот раз соперником подопечных Шовковского был представитель польской Экстраклясы - "Видзев" из города Лодзь.

Первый тайм был равным и завершился голом польской команды. Второй тайм прошел при преимуществе "Динамо" и завершился голом Ваната с пенальти. Ничья 1:1.

"Динамо" - "Видзев" 1:1

Голы: Ванат (88, пен) - Соболь (42)