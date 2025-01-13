Как Игорь Суркис забил на тренировке Динамо гол в ворота Вячеслава Суркиса. ВИДЕО
Есть еще порох в пороховницах
fcdynamo.com
Президент "
Вместе с первой командой тренируется и голкипер команды U-19 Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса и племянник Игоря Суркиса.
И вот на одной из тренировок президент клуба проверил своего племянника, пробив о воротах.
Что из этого вышло – смотрите в данном видео.
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alex 66 (Кременчук)
13.01.2025 в 23:07
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