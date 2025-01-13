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Как Игорь Суркис забил на тренировке Динамо гол в ворота Вячеслава Суркиса. ВИДЕО

Видео
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Есть еще порох в пороховницах

Как Игорь Суркис забил на тренировке Динамо гол в ворота Вячеслава Суркиса. ВИДЕО

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис, как известно, находится в Турции, где команда проводит зимний учебно-тренировочный сбор.

Вместе с первой командой тренируется и голкипер команды U-19 Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса и племянник Игоря Суркиса.

И вот на одной из тренировок президент клуба проверил своего племянника, пробив о воротах.

Что из этого вышло – смотрите в данном видео.

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Комментарии
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alex 66 (Кременчук)
13.01.2025 в 23:07
та ладно, таке б і я взяв
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Комментарии 1
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alex 66 (Кременчук)
13.01.2025 в 23:07
та ладно, таке б і я взяв
Ответить
0
0

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