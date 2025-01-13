Как Игорь Суркис забил на тренировке Динамо гол в ворота Вячеслава Суркиса. ВИДЕО

Президент " Динамо " Игорь Суркис, как известно, находится в Турции, где команда проводит зимний учебно-тренировочный сбор.

Вместе с первой командой тренируется и голкипер команды U-19 Вячеслав Суркис, сын Григория Суркиса и племянник Игоря Суркиса.

И вот на одной из тренировок президент клуба проверил своего племянника, пробив о воротах.

Что из этого вышло – смотрите в данном видео.