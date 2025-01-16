С прицелом на Лигу Европы. Динамо - ЦСКА 1948 4:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" провело свой последний спарринг на первом зимнем сборе. Соперником киевлян был болгарский ЦСКА 1948.
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Киев выдал на редкость уверенную атакующую игру, хотя и у болгар было прилично моментов. В итоге все закончилось победой "Динамо" 4:1.
Голы: Шапаренко (29), Ванат (33, 76), Волошин (48) - Илиевски (47)
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Karamba911 (Львів)
16.01.2025 в 20:27
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