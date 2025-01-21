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Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на выезде сыграло свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.

Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.

В концовке 1-го тайма киевляне один гол отыграли - прошла хорошая комбинация от Волошина и Ваната с завершением последнего.

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Ну а в начале второго тайма "Динамо" снова пропустило - с пенальти от Осимхена.

Впрочем, у Динамо свое слова сказал Ярмоленко, которій спас игру, оформив дубль после навесов с флангов! 3:3!

"Галатасарай" - "Динамо" 3:3

Голы: Санчес (6), Бардакчи (22), Осимхен (53, пен.) - Ванат (45), Ярмоленко (68, 81)

Обзор матча:

Гол Санчеса:

Гол Бардакчи:

Гол Ваната:

Гол Осимхена:

Первый гол Ярмоленко:

Второй гол Ярмоленко:

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Комментарии
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Aalex-696 (Немирів)
21.01.2025 в 20:38
Відписались одні .ебіли. Нема, щоб порадіти за гру команди, яка вперше грала без довгих переїздів.
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Комментарии 7
Aalex-696 (Немирів)
21.01.2025 в 20:38
Відписались одні .ебіли. Нема, щоб порадіти за гру команди, яка вперше грала без довгих переїздів.
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0
0
vlapa (Киев)
21.01.2025 в 20:09
Дякую суддям за перший гол Динамо. В цілому Ярмоленко молодець, як не тягнули його партнери до програшу, а він впирався до останнього ...
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1
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Адам Жоржевич (Хмельницький)
21.01.2025 в 19:50
Які ж у нас пришелепкуваті коментатори, особливо Волочай - неможливо його х*йню слухати...
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2
0
Romedon
21.01.2025 в 18:53
Сашо кращий тренер сучасності.Гра стабільна в Європі як ніколи.Перше місце забезпечене з кінця.
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1
6
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Bаrcelinius
21.01.2025 в 18:28
Где гол Ваната блъ!
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4
Gudvin85 (Киев)
21.01.2025 в 18:26
Молодец (то есть девица): и не ломалась почти, сразу дала
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3
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Bаrcelinius
21.01.2025 в 18:32
Не, ну чё, упирается ещё.
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