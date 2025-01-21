Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча

" Динамо " на выезде сыграло свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.

Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.

В концовке 1-го тайма киевляне один гол отыграли - прошла хорошая комбинация от Волошина и Ваната с завершением последнего.

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Ну а в начале второго тайма "Динамо" снова пропустило - с пенальти от Осимхена.

Впрочем, у Динамо свое слова сказал Ярмоленко, которій спас игру, оформив дубль после навесов с флангов! 3:3!

"Галатасарай" - "Динамо" 3:3

Голы: Санчес (6), Бардакчи (22), Осимхен (53, пен.) - Ванат (45), Ярмоленко (68, 81)

Обзор матча:

Гол Санчеса:

Гол Бардакчи:

Гол Ваната:

Гол Осимхена:

Первый гол Ярмоленко:

Второй гол Ярмоленко: