Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.
Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.
В концовке 1-го тайма киевляне один гол отыграли - прошла хорошая комбинация от Волошина и Ваната с завершением последнего.
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Ну а в начале второго тайма "Динамо" снова пропустило - с пенальти от Осимхена.
Впрочем, у Динамо свое слова сказал Ярмоленко, которій спас игру, оформив дубль после навесов с флангов! 3:3!
"Галатасарай" - "Динамо" 3:3
Голы: Санчес (6), Бардакчи (22), Осимхен (53, пен.) - Ванат (45), Ярмоленко (68, 81)
Обзор матча:
Гол Санчеса:
Гол Бардакчи:
Гол Ваната:
Гол Осимхена:
Первый гол Ярмоленко:
Второй гол Ярмоленко:
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