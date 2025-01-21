Галатасарай - Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.
Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.
В концовке 1-го тайма киевляне один гол отыграли - прошла хорошая комбинация от Волошина и Ваната с завершением последнего.
Ну а в начале второго тайма "Динамо" снова пропустило - с пенальти от Осимхена.
"Галатасарай" - "Динамо" 3:1
Голы: Санчес (6), Бардакчи (22), Осимхен (53, пен.) - Ванат (45)
Гол Санчеса:
Гол Бардакчи:
Гол Ваната:
Гол Осимхена:
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