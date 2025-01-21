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Галатасарай - Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Галатасарай - Динамо 3:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на выезде сыграло свой матч 7-го тура основного раунда Лиги Европы, с "Галатасараем".

Турки поддавили с первых минут и открыли счет уже на 6-й минуте после углового.

Ну а на 22-й минуте Бардакчи уже после позиционной атаки пробил метров с 25-ти, и мяч после рикошета (кажется), очутился в сетке.

В концовке 1-го тайма киевляне один гол отыграли - прошла хорошая комбинация от Волошина и Ваната с завершением последнего.

Ну а в начале второго тайма "Динамо" снова пропустило - с пенальти от Осимхена.

"Галатасарай" - "Динамо" 3:1

Голы: Санчес (6), Бардакчи (22), Осимхен (53, пен.) - Ванат (45)

Гол Санчеса:

Гол Бардакчи:

Гол Ваната:

Гол Осимхена:

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Комментарии
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Romedon
21.01.2025 в 18:53
Сашо кращий тренер сучасності.Гра стабільна в Європі як ніколи.Перше місце забезпечене з кінця.
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0
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Комментарии 4
Romedon
21.01.2025 в 18:53
Сашо кращий тренер сучасності.Гра стабільна в Європі як ніколи.Перше місце забезпечене з кінця.
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0
0
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Bаrcelinius
21.01.2025 в 18:28
Где гол Ваната блъ!
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0
1
Gudvin85 (Киев)
21.01.2025 в 18:26
Молодец (то есть девица): и не ломалась почти, сразу дала
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Bаrcelinius
21.01.2025 в 18:32
Не, ну чё, упирается ещё.
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