Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимал французский "Брест".
"Горняки" активнее начали матч и забили уже на 18-й минуте после ошибки центрбеков соперника в центре поля и буллита от Кевина.
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Ну а на 38-й минуте Судаков "паненкой" реализовал пенальти после того, как кипер "Бреста" якобы сбил Азарова.
После перерыва счет не изменился. 2:0, первая уверенная победа "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов.
"Шахтер" - "Брест" 2:0
Голы: Кевин (18), Судаков (38, пен.)
Обзор матча:
Гол Кевина:
Гол Судакова:
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Comment06 (Украина)
22.01.2025 в 22:53
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