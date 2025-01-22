Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимал французский "Брест".

"Горняки" активнее начали матч и забили уже на 18-й минуте после ошибки центрбеков соперника в центре поля и буллита от Кевина.

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Ну а на 38-й минуте Судаков "паненкой" реализовал пенальти после того, как кипер "Бреста" якобы сбил Азарова.

После перерыва счет не изменился. 2:0, первая уверенная победа "Шахтера" в нынешней Лиге чемпионов.

"Шахтер" - "Брест" 2:0

Голы: Кевин (18), Судаков (38, пен.)

Обзор матча:

Гол Кевина:

Гол Судакова: