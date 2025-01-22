Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор поединка (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимал французский "Брест".
"Горняки" активнее начали матч и забили уже на 18-й минуте после ошибки центрбеков соперника в центре поля и буллита от Кевина.
Ну а на 38-й минуте Судаков "паненкой" реализовал пенальти после того, как кипер "Бреста" якобы сбил Азарова
"Шахтер" - "Брест" 2:0
Голы: Кевин (18), Судаков (38, пен.)
Гол Кевина:
Гол Судакова:
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 20:51
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