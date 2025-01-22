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Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор поединка (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор поединка (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов принимал французский "Брест".

"Горняки" активнее начали матч и забили уже на 18-й минуте после ошибки центрбеков соперника в центре поля и буллита от Кевина.

Ну а на 38-й минуте Судаков "паненкой" реализовал пенальти после того, как кипер "Бреста" якобы сбил Азарова

"Шахтер" - "Брест" 2:0

Голы: Кевин (18), Судаков (38, пен.)

Гол Кевина:

Гол Судакова:

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Шахтер (Донецк) Брест
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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 20:51
мотя запарил: 2 привоза чуть не сделал
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Комментарии 2
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2025 в 20:51
мотя запарил: 2 привоза чуть не сделал
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shura73 (угледар)
22.01.2025 в 20:42
нет на поле бондаренко и всё получается
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