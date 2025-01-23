Игра с тремя пенальти. Динамо - Ллапи 2:2. Видео голов и обзор товарищеского матча

"Динамо" провело свой очередной поединок на сборах в Турции. 23 января киевляне сыграли с клубом "Ллапи" из Косово.

Матч закончился вничью 2:2, при этом киевляне вели в счете 2:0, но пропустили два гола с пенальти.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Ллапи" 2:2

Голы: Пихаленок (39, пен), Волошин (51) - Тахири (69, пен, 88, пен)