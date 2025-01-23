  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Игра с тремя пенальти. Динамо - Ллапи 2:2. Видео голов и обзор товарищеского матча
В тренде

Игра с тремя пенальти. Динамо - Ллапи 2:2. Видео голов и обзор товарищеского матча

Видео

Видеообзор поединка

Игра с тремя пенальти. Динамо - Ллапи 2:2. Видео голов и обзор товарищеского матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" провело свой очередной поединок на сборах в Турции. 23 января киевляне сыграли с клубом "Ллапи" из Косово.

Матч закончился вничью 2:2, при этом киевляне вели в счете 2:0, но пропустили два гола с пенальти.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Ллапи" 2:2

Голы: Пихаленок (39, пен), Волошин (51) - Тахири (69, пен, 88, пен)

По теме
yellow-arrow
Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Полесье - Лехия 0:1. Видеообзор матча
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости