Боруссия Дортмунд - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграл с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 17-й минуте, правда гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч залетел в сетку от Гирасси.

"Боруссия" – "Шахтер" 1:0

Гол: Гирасси (17)

Гол Гирасси: