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Боруссия Дортмунд - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Боруссия Дортмунд - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграл с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 17-й минуте, правда гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч залетел в сетку от Гирасси.

"Боруссия" – "Шахтер" 1:0

Гол: Гирасси (17)

Гол Гирасси:

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Комментарии
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Ariakiev01 (Київ)
29.01.2025 в 22:52
хаха Судаков обрізав всю команду і на тобі 1:0 і все, а вже 2:0. А тут тупо всі шанс ШД. дають. Брюге виграє а Штудгард 3:0 литит. Зараз ше Загрем не виграє і ШД буде тільки на себе...
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Комментарии 1
Ariakiev01 (Київ)
29.01.2025 в 22:52
хаха Судаков обрізав всю команду і на тобі 1:0 і все, а вже 2:0. А тут тупо всі шанс ШД. дають. Брюге виграє а Штудгард 3:0 литит. Зараз ше Загрем не виграє і ШД буде тільки на себе...
Ответить
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