Боруссия Дортмунд - Шахтер 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграл с "Боруссией" Дортмунд.
БД начала поединок активнее и забила уже на 17-й минуте, правда гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч залетел в сетку от Гирасси.
"Боруссия" – "Шахтер" 1:0
Гол: Гирасси (17)
Гол Гирасси:
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Ariakiev01 (Київ)
29.01.2025 в 22:52
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