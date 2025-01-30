Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграл с "Боруссией" Дортмунд.
БД начала поединок активнее и забила уже на 17-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч залетел в сетку от Гирасси.
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Ну а в концовке первого тайма в контратаке все тот же Гирасси после ошибок обороны "горняков" забил и второй гол.
В начале второго тайма Марлон Гомес один гол сквитал, но это был лишь эпизод. Бенсебаини ближе к концу матча забил третий гол "Боруссии" и закрыл игру. 3:1.
Голы: Гирасси (17, 44), Бенсебаини (80) - Марлон Гомес (50)
Обзор матча:
Первый гол Гирасси:
Второй гол Гирасси:
Гол Марлона Гомеса:
Гол Бенсебаини:
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