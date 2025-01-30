  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча
В тренде

Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграл с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 17-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч залетел в сетку от Гирасси.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ну а в концовке первого тайма в контратаке все тот же Гирасси после ошибок обороны "горняков" забил и второй гол.

В начале второго тайма Марлон Гомес один гол сквитал, но это был лишь эпизод. Бенсебаини ближе к концу матча забил третий гол "Боруссии" и закрыл игру. 3:1.

"Боруссия" – "Шахтер" 3:1

Голы: Гирасси (17, 44), Бенсебаини (80) - Марлон Гомес (50)

Обзор матча:

Первый гол Гирасси:

Второй гол Гирасси:

Гол Марлона Гомеса:

Гол Бенсебаини:

По теме
yellow-arrow
Игра с тремя пенальти. Динамо - Ллапи 2:2. Видео голов и обзор товарищеского матча
yellow-arrow
Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
29.01.2025 в 23:11
и опять Сундук--его уровень УПЛ -он не кому не нужен перехвалили загордился а УПЛ это не показатель
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
29.01.2025 в 23:11
и опять Сундук--его уровень УПЛ -он не кому не нужен перехвалили загордился а УПЛ это не показатель
Ответить
0
0
aleks68
29.01.2025 в 23:57
тебя забыли спросить.иди поцелуй в ..... бабича
Ответить
0
1
alex.belogubko (одесса)
29.01.2025 в 22:57
украинский народ не заслужил смотреть футбол --когда вы уже нажрётесь идёт война -народ помогает армии -а они тянут бабки и глушат матчи на канале МОЙ ФУТБОЛ
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
29.01.2025 в 22:52
хаха Судаков обрізав всю команду і на тобі 1:0 і все, а вже 2:0. А тут тупо всі шанс ШД. дають. Брюге виграє а Штудгард 3:0 литит. Зараз ше Загрем не виграє і ШД буде тільки на себе... пінитись
Ответить
1
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости