Логичный итог. Боруссия Дортмунд - Шахтер 3:1. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" в рамках 8-го тура Лиги чемпионов на выезде сыграл с "Боруссией" Дортмунд.

БД начала поединок активнее и забила уже на 17-й минуте, правда, гол получился достаточно курьезный – после рикошета мяч залетел в сетку от Гирасси.

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Ну а в концовке первого тайма в контратаке все тот же Гирасси после ошибок обороны "горняков" забил и второй гол.

В начале второго тайма Марлон Гомес один гол сквитал, но это был лишь эпизод. Бенсебаини ближе к концу матча забил третий гол "Боруссии" и закрыл игру. 3:1.

"Боруссия" – "Шахтер" 3:1

Голы: Гирасси (17, 44), Бенсебаини (80) - Марлон Гомес (50)

Обзор матча:

Первый гол Гирасси:

Второй гол Гирасси:

Гол Марлона Гомеса:

Гол Бенсебаини: