Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча

Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м, заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимал латвийский РФШ.

При игровом преимуществе киевлян, команда Шовковского создала не так ужи много моментов, но все-таки забила на 76-й минуте. Пихаленок после серии рикошетов все-таки переправил мяч в сетку.

В итоге, матч завершился минимальной победой киевлян. И это первая победа "Динамо" в нынешнем групповом раунде ЛЕ, которая, впрочем, как мы знали заранее, не позволили пробиться в плей-офф.

"Динамо" - РФШ 1:0

Гол: Пихаленок (76)

Обзор матча:

Гол Пихаленка: