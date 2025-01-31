Есть первая победа! Динамо - РФШ 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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Киевское "Динамо" в Гамбурге в 8-м, заключительном туре группового этапа Лиги Европы принимал латвийский РФШ.
При игровом преимуществе киевлян, команда Шовковского создала не так ужи много моментов, но все-таки забила на 76-й минуте. Пихаленок после серии рикошетов все-таки переправил мяч в сетку.
В итоге, матч завершился минимальной победой киевлян. И это первая победа "Динамо" в нынешнем групповом раунде ЛЕ, которая, впрочем, как мы знали заранее, не позволили пробиться в плей-офф.
Гол: Пихаленок (76)
Обзор матча:
Гол Пихаленка:
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