Весело и результативно. Динамо - Шкендия 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" после январских матчей Лиги Европы вернулось к тренировочной работе на сборах в Турции.
В четверг, 6 февраля, команда Шовковского провела спарринг с северомакедонской "Шкендией".
Матч получился интересный, голевой, и закончился победой киевлян 3:2. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Ярмоленко (38), Ванат (78, 84) - Дячук (68, автогол), Рамадани (87)
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