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Весело и результативно. Динамо - Шкендия 3:2. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Весело и результативно. Динамо - Шкендия 3:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" после январских матчей Лиги Европы вернулось к тренировочной работе на сборах в Турции.

В четверг, 6 февраля, команда Шовковского провела спарринг с северомакедонской "Шкендией".

Матч получился интересный, голевой, и закончился победой киевлян 3:2. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Динамо" (Украина) - "Шкендия" (Северная Македония) 3:2

Голы: Ярмоленко (38), Ванат (78, 84) - Дячук (68, автогол), Рамадани (87)

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Динамо (Киев) Шкендия (Тетово)
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