  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. С забитыми мячами Ваната и Брагару. Динамо - Эсбьерг 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

С забитыми мячами Ваната и Брагару. Динамо - Эсбьерг 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

С забитыми мячами Ваната и Брагару. Динамо - Эсбьерг 2:0. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" на своих турецких сборах в понедельник, 10 февраля, провело спарринг с датским "Эсьбергом" (второй дивизион Дании).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч прошел с преимуществом украинской команды и закончился со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Ванат и Брагару.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" - "Эсбьерг" 2:0

Голы: Ванат (25), Брагару (68)

По теме
yellow-arrow
КМ. Колос - Актобе 1:2. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Шахтер - Зимбру 3:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Колос - Иберия 1:0. Видео гола и обзор матча
Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
shat1970 (киев)
10.02.2025 в 19:13
Регресс продолжается ! без огорчений на это всё смотреть невозможно . Были бы хоть какие то позывы , ниточки к пониманию футбола , то можно было терпеть и ждать . Послушайте все игры Динамо , с лавки постоянно кричит какой то Тип и рассказывает кому куда бежать и отдавать пас !!! Это игроки , а не бараны в стаде , и они должны развиваться и на уровне инстинкта понимать что делать , тогда это будет команда .
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
shat1970 (киев)
10.02.2025 в 19:13
Регресс продолжается ! без огорчений на это всё смотреть невозможно . Были бы хоть какие то позывы , ниточки к пониманию футбола , то можно было терпеть и ждать . Послушайте все игры Динамо , с лавки постоянно кричит какой то Тип и рассказывает кому куда бежать и отдавать пас !!! Это игроки , а не бараны в стаде , и они должны развиваться и на уровне инстинкта понимать что делать , тогда это будет команда .
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости