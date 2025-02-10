С забитыми мячами Ваната и Брагару. Динамо - Эсбьерг 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" на своих турецких сборах в понедельник, 10 февраля, провело спарринг с датским "Эсьбергом" (второй дивизион Дании).
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Матч прошел с преимуществом украинской команды и закончился со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Ванат и Брагару.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Ванат (25), Брагару (68)
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shat1970 (киев)
10.02.2025 в 19:13
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