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Сумасшедший матч, сумасшедшая серия пенальти. Динамо U-19 - Аталанта U-19 3:3 (6:7). Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Сумасшедший матч, сумасшедшая серия пенальти. Динамо U-19 - Аталанта U-19 3:3 (6:7). Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в сумасшедшем матче Юношеской лиги УЕФА проиграло «Аталанте» в серии пенальти и вылетело из турнира.

Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в серии пенальти удачливее были итальянцы. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Динамо" U-19 - "Аталанта" U-19 3:3 (6:7)

Голы: Камара (23, автогол), Пономаренко (28), Кремчанин (45) - Бонсиньори (23), Фиогбе (63, 70)

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