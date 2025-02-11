Сумасшедший матч, сумасшедшая серия пенальти. Динамо U-19 - Аталанта U-19 3:3 (6:7). Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
"Динамо" в сумасшедшем матче Юношеской лиги УЕФА проиграло «Аталанте» в серии пенальти и вылетело из турнира.
Основное время матча закончилось вничью 3:3, а в серии пенальти удачливее были итальянцы. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Камара (23, автогол), Пономаренко (28), Кремчанин (45) - Бонсиньори (23), Фиогбе (63, 70)
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