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Разгром в Турции. Карпаты – Полесье 0:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Разгром в Турции. Карпаты – Полесье 0:3. Видео голов и обзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

12 февраля на сборах в Турции в спарринге встретились два клуба УПЛ, "Карпаты" и "Полесье".

Матч закончился уверенной победой житомирской команды со счетом 3:0. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Карпаты" (Львов) – "Полесье" (Житомир) 0:3

Голы: Йосефи, 4, Крушинский, 45, Андриевский, 61

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Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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