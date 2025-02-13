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Битва чемпионов. ТМ. Шахтер - РФШ 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Битва чемпионов. ТМ. Шахтер - РФШ 3:1. Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В своем пятом спарринге на турецких сборах "Шахтер" встречался с чемпионом Латвии – латвийским РФШ.

Игра прошла под диктовку "горняков" и завершилась уверенной победой 3:1. Один из голов забил и зимний новичок команды Элиас.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - РФШ 3:1

Голы: Швед (3), Элиас (28), Траоре (65) - Деркач (90)

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