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На удивление интересный матч. Колос - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

На удивление интересный матч. Колос - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Колос/Автор - невідомий

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Весеннюю часть сезона УПЛ открывал матч 18-го тура, в котором "Колос" принимал "Черноморец".

Игра получилась интересной, с моментами в обе стороны, и закончилась волевой победой "моряков" со счетом 2:1.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

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"Колос" - "Черноморец" 1:2

Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87.

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Черноморец (Одесса) Колос (Ковалевка)
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