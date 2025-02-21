На удивление интересный матч. Колос - Черноморец 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото: ФК Колос/Автор - невідомий
Весеннюю часть сезона УПЛ открывал матч 18-го тура, в котором "Колос" принимал "Черноморец".
Игра получилась интересной, с моментами в обе стороны, и закончилась волевой победой "моряков" со счетом 2:1.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Ковталюк, 2 – Скиба, 10, Попов, 87.
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