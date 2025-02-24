Зато забил Швед. Шахтер - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
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Календарь 18-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Шахтер" принимал "Левый Берег".
"Горняки" владели солидным преимуществом, но забили лишь однажды – во втором тайме отличился Швед.
О том, как проходила игра, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Швед (61)
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