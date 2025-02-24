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Зато забил Швед. Шахтер - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Зато забил Швед. Шахтер - Левый Берег 1:0. Видео гола и обзор матча

instagram.com/fc_liviybereh

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Календарь 18-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Шахтер" принимал "Левый Берег".

"Горняки" владели солидным преимуществом, но забили лишь однажды – во втором тайме отличился Швед.

О том, как проходила игра, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Левый Берег" 1:0

Голы: Швед (61)

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