Не помог и родной стадион. Ворскла - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
В 19-м туре УПЛ "Ворскла" принимала "Динамо", при этом матч проходил в Киеве.
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Поединок закончился сенсационной ничьей 1:1, и как все это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Скляр (64) - Буяльский (16)
Удаление: Островский (90)
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