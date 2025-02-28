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Не помог и родной стадион. Ворскла - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Не помог и родной стадион. Ворскла - Динамо 1:1. Видео голов и обзор матча

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 19-м туре УПЛ "Ворскла" принимала "Динамо", при этом матч проходил в Киеве.

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Поединок закончился сенсационной ничьей 1:1, и как все это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" - "Динамо" 1:1

Голы: Скляр (64) - Буяльский (16)

Удаление: Островский (90)

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