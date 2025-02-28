С привкусом скандала. Карпаты - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fckarpaty.org.ua
В 19-м туре УПЛ "Карпаты" в Житомире принимали ЛНЗ.
Матч получился боевым, с двумя удалениями и единственным голом со спорного пенальти.
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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Бруниньо, 74 (пен.).
Удаления: Альварес, 30 - Кушниренко, 90+7
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28.02.2025 в 22:07
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