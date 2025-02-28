С привкусом скандала. Карпаты - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

В 19-м туре УПЛ "Карпаты" в Житомире принимали ЛНЗ.

Матч получился боевым, с двумя удалениями и единственным голом со спорного пенальти.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Карпаты" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (пен.).

Удаления: Альварес, 30 - Кушниренко, 90+7