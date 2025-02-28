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С привкусом скандала. Карпаты - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

С привкусом скандала. Карпаты - ЛНЗ 1:0. Видео гола и обзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 19-м туре УПЛ "Карпаты" в Житомире принимали ЛНЗ.

Матч получился боевым, с двумя удалениями и единственным голом со спорного пенальти.

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О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Карпаты" - "ЛНЗ" 1:0

Гол: Бруниньо, 74 (пен.).

Удаления: Альварес, 30 - Кушниренко, 90+7

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Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 22:07
Скандали роздмухують ганебні журна-повії. А тут немає ніяких скандалів, бо була гра рукою. Ліктем, якщо конкретно. Лікоть - частина руки, якою грати заборонено. Якого біса ви тут роздмухуєте, га? У вас очей немає, мозку немає, щоб щось побачити?
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
28.02.2025 в 22:07
Скандали роздмухують ганебні журна-повії. А тут немає ніяких скандалів, бо була гра рукою. Ліктем, якщо конкретно. Лікоть - частина руки, якою грати заборонено. Якого біса ви тут роздмухуєте, га? У вас очей немає, мозку немає, щоб щось побачити?
Ответить
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