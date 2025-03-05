Полесье - Черноморец Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В матче 20-го тура УПЛ "Полесье" в Житомире примет "Черноморец".

Казалось бы – один из фаворитов примет одного из борцов за выживания, но и здесь есть интрига. Команда Имада Ашура в двух весенних матчах также играла с командами из подвала таблицы, и хоть взяла 4 очка, но игрой (особенно в атаке) не впечатлила. "Моряки" же сейчас и выглядят нестабильными, но "сделать нервы" могут любому сопернику.

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Букмекеры видят фаворитом "Полесье", но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

Поединок "Полесье" — "Черноморец" состоится в четверг, 6 марта на стадионе "Центральный" в Житомире. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Полісся - Чорноморець Смотреть трансляцию