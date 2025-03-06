Так и не забили. Ворскла - Карпаты 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
fckarpaty.org.ua
В рамках 20-го тура УПЛ "Ворскла" принимала "Карпаты".
И хоть матч завершился вничью 0:0, в поединке было на что посмотреть.
О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 16:18
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