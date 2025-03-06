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Так и не забили. Ворскла - Карпаты 0:0. Видеообзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Так и не забили. Ворскла - Карпаты 0:0. Видеообзор матча

fckarpaty.org.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 20-го тура УПЛ "Ворскла" принимала "Карпаты".

И хоть матч завершился вничью 0:0, в поединке было на что посмотреть.

О том, как развивались события в матче, смотрите в нашем видеообзоре.

"Ворскла" - "Карпаты" 0:0

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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 16:18
Два колгоспа...
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1
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 16:18
Два колгоспа...
Ответить
0
1

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