Интрига до последней минуты и игра при тревоге. ЛНЗ - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

В 19-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Динамо".

Игра получилась интригующей – с первым голом киевлян в первом тайме, ответным ЛНЗ после перерыва. В итоге, киевляне вырвали победу в самой концовке – после удара Бражко и рикошета от Путри.

При этом, команды доиграли две минуты до конца при тревоге.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

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"ЛНЗ" - "Динамо" 1:2

Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 11, Путря, 89 (авт.)