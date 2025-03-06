Интрига до последней минуты и игра при тревоге. ЛНЗ - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
В 19-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Динамо".
Игра получилась интригующей – с первым голом киевлян в первом тайме, ответным ЛНЗ после перерыва. В итоге, киевляне вырвали победу в самой концовке – после удара Бражко и рикошета от Путри.
При этом, команды доиграли две минуты до конца при тревоге.
Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.
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Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 11, Путря, 89 (авт.)
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 18:40
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