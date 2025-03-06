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Интрига до последней минуты и игра при тревоге. ЛНЗ - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Интрига до последней минуты и игра при тревоге. ЛНЗ - Динамо 1:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 19-м туре УПЛ ЛНЗ принимал "Динамо".

Игра получилась интригующей – с первым голом киевлян в первом тайме, ответным ЛНЗ после перерыва. В итоге, киевляне вырвали победу в самой концовке – после удара Бражко и рикошета от Путри.

При этом, команды доиграли две минуты до конца при тревоге.

Как это было – смотрите в нашем видеообзоре.

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"ЛНЗ" - "Динамо" 1:2

Голы: Яшари, 49 - Вивчаренко, 11, Путря, 89 (авт.)

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Динамо (Киев) ЛНЗ (Черкассы)
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 18:40
ДЯКУЄМО ДИНАМО ЗА ПЕРЕМОГУ !!! ВИ -- КРАСУНЧИКИ, ВИ -- НЕПЕРЕМОЖНІ !!!
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.03.2025 в 18:40
ДЯКУЄМО ДИНАМО ЗА ПЕРЕМОГУ !!! ВИ -- КРАСУНЧИКИ, ВИ -- НЕПЕРЕМОЖНІ !!!
Ответить
0
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