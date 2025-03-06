Все не так просто. Шахтер - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
В 20-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Кривбасс". И довольно неожиданно потерял очки. Боевая игра закончилась вничью 1:1
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Как это было – смотрите в нашем обзоре.
Голы: Бондаренко 67 - Мендоза 57
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