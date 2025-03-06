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Все не так просто. Шахтер - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Все не так просто. Шахтер - Кривбасс 1:1. Видео голов и обзор матча

fckryvbas.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 20-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Кривбасс". И довольно неожиданно потерял очки. Боевая игра закончилась вничью 1:1

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Как это было – смотрите в нашем обзоре.

"Шахтер" - "Кривбасс" 1:1

Голы: Бондаренко 67 - Мендоза 57

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