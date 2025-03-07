Ротань подогревает интригу в чемпионате. Колос - Александрия 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поедиинка
koloskovalivka.com
В матче 20-го тура УПЛ "Колос" принимал "Александрию".
Матч получился довольно осторожным, но "Александрия" свой гол смогла забить, причем отметился новичок "горожан" Шепелев.
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Как все было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Шепелев (42)
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