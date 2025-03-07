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Дубль Мичина приносит победу. Заря - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор поединка

Дубль Мичина приносит победу. Заря - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 20-м туре УПЛ "Заря" принимала "Оболонь".

Матч получился интересным, боевым и с большим количеством моментов.

В итоге, "Заря" лучше свои моменты реализовала (дубль Мичина). Итог матча 2:1.

"Заря" - "Оболонь" 2:1

Голы: Мичин, 43, 62 – Карась, 68

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