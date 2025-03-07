Дубль Мичина приносит победу. Заря - Оболонь 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В 20-м туре УПЛ "Заря" принимала "Оболонь".
Матч получился интересным, боевым и с большим количеством моментов.
В итоге, "Заря" лучше свои моменты реализовала (дубль Мичина). Итог матча 2:1.
Голы: Мичин, 43, 62 – Карась, 68
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