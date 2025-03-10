Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
Александрия - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 11.03.25 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - Аліна Єврофеєва, UA-Футбол
В матче 21-го тура УПЛ "Александрия" в Александрии примет "Оболонь".
"Александрия", хоть и проиграла "Шахтеру", но пользуясь осечками "горняков" продолжает свою борьбу за второе место в таблице. Несмотря на поражение 0:3 от "Шахтера" (не совсем по игре), "горожане" весной выглядят довольно убедительно.
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"Оболонь" борется за выживание, но весну также начала неплохо – четыре очка в трех матчах – неплохой показатель. Да и по игре "пивовары" сейчас создают проблемы любому сопернику, о чем прекрасно знает "Полесье", которое не смогло обыграть команду Шищенко.
Букмекеры видят фаворитом "Александрию", но какой исход мы получим на выходе? Да еще и после зимнего перерыва? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.
Поединок "Александрия" — "Оболонь" состоится в четверг, 6 марта на стадионе "Ника" в Александрии. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт
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