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Преимущество тает, как снег весной. Динамо - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор матча

Преимущество тает, как снег весной. Динамо - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Зарю“, завершился с неожиданным результатом.

Команды расписали боевую ничью 2:2.

Команда Шовковского снова теряет очки и ставит под сомнение свое лидерство, которое после осенней части казалось неоспоримым.

"Динамо" - "Заря" 2:2

Голы: Ванат (5), Пономаренко (71) - Будковський (2), Джордан(9)

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