Преимущество тает, как снег весной. Динамо - Заря 2:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fcdynamo.com
Один из самых ожидаемых матчей 21-го тура УПЛ, в котором "Динамо" принимало "Зарю“, завершился с неожиданным результатом.
Команды расписали боевую ничью 2:2.
Команда Шовковского снова теряет очки и ставит под сомнение свое лидерство, которое после осенней части казалось неоспоримым.
Голы: Ванат (5), Пономаренко (71) - Будковський (2), Джордан(9)
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