Где все эти миллионы? Карпаты - Шахтер 0:0. Видео голов и обзор матча

В 21-м туре УПЛ "Карпаты" принимали "Шахтер".

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После ничьей "Динамо" и "Зари" "горняки" весь матч провисели на воротах львовян, но так и не забили.

Оборона "Карпат" и кипер Крапивцев не ошибались. Как итог – 0:0.