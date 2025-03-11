Где все эти миллионы? Карпаты - Шахтер 0:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
shakhtar.com
В 21-м туре УПЛ "Карпаты" принимали "Шахтер".
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После ничьей "Динамо" и "Зари" "горняки" весь матч провисели на воротах львовян, но так и не забили.
Оборона "Карпат" и кипер Крапивцев не ошибались. Как итог – 0:0.
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