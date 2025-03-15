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ЛНЗ - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Видео

ЛНЗ - Колос: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 16.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Колос: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 21-го тура УПЛ ЛНЗ в Черкассах примет "Колос".

ЛНЗ Романа Григорчука в весенних матчах пока что не может найти свою игру и откровенно не впечатляет – два поражения в трех матчах.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

У "Колоса" после трех поражений в трех весенних матчах и вовсе случилась кадровая революция с отставкой всего тренерского штаба, и не только.

Букмекеры видят некоторым фаворитом ЛНЗ, но не самым убедительным. Какой исход мы получим на выходе? Да еще и на фоне кризиса и пертурбаций в составе обеих команд? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок ЛНЗ — "Колос" состоится в воскресенье, 16 марта на стадионе "Черкассы Арена" в Черкассах. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Трансляція матчу ЛНЗ - Колос
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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