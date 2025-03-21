Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча

В испанской Мурсии прошел первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играла с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.

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А вот после перерыва сборная Украины перевернула игру. Сыграли замены, и по голу забили Гуцуляк и Ванат, а затем третий добавил и Забарный!

Украина – Бельгия 3:1

Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) - Лукаку (40)

Обзор матча:

Гол Лукаку:

Гол Гуцуляка:

Гол Ваната:

Гол Забарного: