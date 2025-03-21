Неожиданный прорыв. Украина - Бельгия 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Мурсии прошел первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играла с Бельгией.
Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет.
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А вот после перерыва сборная Украины перевернула игру. Сыграли замены, и по голу забили Гуцуляк и Ванат, а затем третий добавил и Забарный!
Украина – Бельгия 3:1
Голы: Гуцуляк (66), Ванат (73), Забарный (79) - Лукаку (40)
Обзор матча:
Гол Лукаку:
Гол Гуцуляка:
Гол Ваната:
Гол Забарного:
Комментарии
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Don_Benito (Буча)
21.03.2025 в 00:36
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