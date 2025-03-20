Украина - Бельгия 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

В испанской Мурсии прошел первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играла с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет. На 40-й минуте подача от де Брюйне с флангового штрафного и Лукаку головой подрезал мяч в сетку.

Украина – Бельгия 0:1

Гол: Лукаку (40)

Гол Лукаку: