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Украина - Бельгия 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Украина - Бельгия 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В испанской Мурсии прошел первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играла с Бельгией.

Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет. На 40-й минуте подача от де Брюйне с флангового штрафного и Лукаку головой подрезал мяч в сетку.

Украина – Бельгия 0:1

Гол: Лукаку (40)

Гол Лукаку:

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