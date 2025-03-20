Украина - Бельгия 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В испанской Мурсии прошел первый матч плей-офф раунда Лиги наций, в котором сборная Украины играла с Бельгией.
Наша сборная неплохо начала матч, но Бельгия постепенно перехватила инициативу и в концовке 1-го тайма открыла счет. На 40-й минуте подача от де Брюйне с флангового штрафного и Лукаку головой подрезал мяч в сетку.
Украина – Бельгия 0:1
Гол: Лукаку (40)
Гол Лукаку:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
- Выгоднее проиграть? Потенциальные соперники Украины в следующей ЛН зависят от противостояния с Бельгией. А там привязка к Евро-2028
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- Ковалевка проигрывает в четвертый раз подряд. ЛНЗ – Колос 2:0. Обзор матча
- "Сколько шкур на фото?" Ирина Морозюк провокационно напомнила о себе. ФОТО
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн
3На сайт
150 000 грн
4На сайт
100 000 грн