Проиграли по пенальти. Украина U-21 - Словения U-21 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
uaf.ua
Молодежная сборная Украины проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции, где в пятницу, 21 марта, провела спарринг со сверстниками из Словении.
Наша команда провела не лучший свой матч, но который завершился вничью 1:1. После 90 минут команды решили пробить серию пенальти, где удачливее были словенцы.
Голы: Велетень (15) - Бегич (5)
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