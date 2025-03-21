Проиграли по пенальти. Украина U-21 - Словения U-21 1:1. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины проводит свой учебно-тренировочный сбор в Турции, где в пятницу, 21 марта, провела спарринг со сверстниками из Словении.

Наша команда провела не лучший свой матч, но который завершился вничью 1:1. После 90 минут команды решили пробить серию пенальти, где удачливее были словенцы.

Украина U-21 - Словения U-21 1:1 (по пенальти - 5:6)

Голы: Велетень (15) - Бегич (5)