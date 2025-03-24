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"Украина футбольная" возвращается. Свежий выпуск аналитической передачи. ВИДЕО

Видео

Эфир с президентом ПФЛ Александром Каденко

"Украина футбольная" возвращается. Свежий выпуск аналитической передачи. ВИДЕО

pfl.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Информационно-аналитическая программа ПФЛ возвращается в 2025 году

Сегодня в выпуске информационно-аналитической программы ПФЛ Украина футбольная:

  • Президент ПФЛ о достижениях осени, возобновлении сезона и сотрудничестве с УАФ.
  • Первая лига: самые резонансные трансферы зимы и самые ожидаемые события.
  • Вторая лига. Группа Б. Комментарии тренеров команд по верхушке соревнований.

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