"Украина футбольная" возвращается. Свежий выпуск аналитической передачи. ВИДЕО
Эфир с президентом ПФЛ Александром Каденко
pfl.ua
Информационно-аналитическая программа ПФЛ возвращается в 2025 году
Сегодня в выпуске информационно-аналитической программы ПФЛ Украина футбольная:
- Президент ПФЛ о достижениях осени, возобновлении сезона и сотрудничестве с УАФ.
- Первая лига: самые резонансные трансферы зимы и самые ожидаемые события.
- Вторая лига. Группа Б. Комментарии тренеров команд по верхушке соревнований.
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