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Оболонь – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Оболонь – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.03.2025 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Оболонь – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 22-го тура УПЛ после паузы на матчи сборных "Оболонь" в Киеве примет "Шахтер".

Обе команды весной довольно нестабильны.

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"Оболонь" в первых двух матчах взяла 4 очка, и казалось, будет весной только набирать ход, но затем последовали два болезненных поражения. "Пивовары" продолжают свою борьбу за выживание.

У "Шахтера" схожая ситуация. "Горняки" взяли 6 очков в двух первых весенних матчах, но затем внезапно два поединка завершили вничью. Дошло до того, что после поединка 21-го тура с "Карпатам" (0:0) даже Пушич заявил, что борьба за чемпионство проиграна. Говорил он это для прессы, или чтобы расслабить своих игроков – посмотрим.

Букмекеры видят явным фаворитом "Шахтер", но какой исход мы получим на выходе? Да еще и на фоне нестабильности обеих команд? Посмотрим! Наш чемпионат – это всегда интересно и непредсказуемо.

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Поединок "Оболонь" — "Шахтер" состоится в субботу, 29 марта на стадионе "Оболонь Арена" в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 15:30. Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (MEGOGO, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

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Трансляция матча Оболонь - Шахтар
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Для тех, кто не сможет смотреть видеоэфир, сайт UA-Футбол проведет текстовую трансляцию. А после завершения матча читайте отчет с аналитикой и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами поединка.

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