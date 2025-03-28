Ошибка вратаря или фол в атаке? ЛНЗ - Полесье 0:1. Видео гола и обзор матча

В рамках 22-го тура УПЛ ЛНЗ принимал "Полесье".

Команды в меру сил и возможностей пытались создавать моменты, хотя получалось это не всегда. В итоге, в начале второго тайма "Полесье" забило после углового и ошибки кипера ЛНЗ (ну или фола на нем).

В итоге, этот гол и остался единственным в матче.

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ЛНЗ - "Полесье" 0:1

Гол: Крушинский (54)